Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Правящая в Афганистане исламистская организация "Талибан" запретила местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) допускать на работу женщин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письменное заявление министерства экономики страны в субботу, 24 декабря.

В письме, подлинность которого Reuters подтвердил представитель ведомства, говорится, что сотрудницам не разрешается приходить на работу "до дальнейшего уведомления". Запрет объясняется "многочисленными жалобами" на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане, говорится в письме. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

Как отмечает Reuters, гуманитарные миссии ООН часто ведут работу в Афганистане через местные организации, на которые распространяется запрет. "Запрет на работу женщин в НПО должен быть немедленно отменен. Этот шаг не только нанесет удар по правам женщин, но и усугубит гуманитарный кризис, а также нанесет ущерб наиболее уязвимым афганцам", — написал временный поверенный в делах Норвегии в Афганистане Пол Калумаль, который занимается финансовой помощью населению страны и участвовал ранее в переговорах с "Талибаном".

My heart goes out to the millions of Afghan girls and young women, whose hopes and dreams for the future are dealt a crushing blow by the announcement that they cannot exercise their basic human right of access to higher education. I urge the DFA to reverse this decision.