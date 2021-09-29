Талибы заявили о нарушении афганского воздушного пространства дронами США

Афганское исламистское движение "Талибан" обвинило США в нарушении воздушного пространства Афганистана.

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В заявлении, которое талибы распространили в среду утром, содержится призыв "ко всем странам, особенно Соединенным Штатам, относиться к Афганистану в свете международных прав, законов и обязательств и с учетом взаимного уважения и обязательств, чтобы предотвратить любые негативные последствия".

"Недавно мы видели, как Соединенные Штаты нарушают все международные права, законы и обязательства перед Исламским Эмиратом (правительство талибов — Ред.), когда в священное воздушное пространство Афганистана вторгаются беспилотники США. Эти нарушения необходимо исправить и предотвратить", — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "Исламский Эмират, как единственное юридическое лицо Афганистана, является хранителем земли и воздушного пространства Афганистана".

Конкретных данных об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Афганистана со стороны США в заявлении не приводится.