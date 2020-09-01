Таллин: в порту Ноблесснер горел старый военный корабль
Foto: LETA

В таллинском порту Ноблесснер во вторник вечером загорелcя стоящий у причала старый военный корабль.

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На месте происшествия работали как минимум четыре спасательные машины и скорая помощь. Поскольку набережная узкая, спасательные машины могли подъезжать только по одной.

К 20 часам пожар был потушен. По словам представителя спасательного департамента, пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

По имеющейся информации, горел старый тральщик, на который посторонние лица имеют свободный доступ. Насколько известно, в активной эксплуатации судно не находится.

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