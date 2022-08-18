Таллин ввел санкции против туристов из РФ, потому что отдыхать в ЕС сейчас "неприемлемо". Оказалось, что транзит разрешен

Российские туристы, не обращая внимания на войну, стремятся провести отпуск в теплых европейских странах, но из-за отсутствия авиасообщения сначала въезжают в Эстонию и другие граничащие с РФ страны — так премьер-министр Кая Каллас объясняла, почему ее правительство вводит визовые санкции против россиян. Однако сегодня МВД Эстонии пояснило: транзит через Эстонию в другие страны шенгенской зоны разрешен несмотря на все санкции.

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Сегодня вступили в силу ограничения, утвержденные правительством Эстонии в отношении россиян, которым эта страна ранее выдала туристические шенгенские визы — теперь они не могут въехать на территорию республики. Премьер-министр Кая Каллас мотивировала это решение тем, что страна стала промежуточной остановкой для граждан РФ, которые хотят отдохнуть на средиземноморских курортах, но из-за отсутствующего с конца февраля воздушного сообщения въезжают в шенгенскую зону по суше (преимущественно через Эстонию и Финляндию) и уже из аэропортов Таллина, Хельсинки и других городов летят на юг.

Министерство внутренних дел республики опубликовало на своем сайте подробные разъяснения о том, как действуют новые санкции против российских туристов. В частности, утверждает МВД, транзит через территорию Эстонии в другие страны шенгенской зоны разрешен — иными словами, вступившие сегодня в силу ограничения никак не решили одну из главных задач, провозглашаемых правительством страны.

Также МВД пояснил, что проверять проездные документы будут не только на сухопутных пунктах пропуска на границе с Россией, но и в аэропорту Таллина и портах. Как уточняет ведомство, это не касается рейсов внутри Европы — если россиянин с выданной Эстонией визой уже оказался в шенгенской зоне, он, судя по всему, сможет беспроблемно въехать в страну.

Как и сообщалось ранее, запрет не касается россиян, визы которым выдали другие европейские страны, — они, как и прежде, могут въезжать в Эстонию непосредственно из России или других стран за пределами шенгенской зоны. При этом один из инициаторов вводимых ограничений, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, последовательно выступает за тотальный запрет на въезд россиян в Европу.

Вчера главы МИД Эстонии и Финляндии встретились в Хельсинки и, в частности, обсудили вопрос визовых ограничений для граждан РФ. Руководитель финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто подчеркнул, что его страна не планирует каким-либо образом ограничивать использование уже действующих виз, но заявления на новые шенгены станет принимать в меньшем объеме. При этом, в отличие от эстонцев, финны не собираются вводить какие-либо существенные санкции против тех, кто едет в их страну для учебы или работы.