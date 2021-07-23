Таллиннская русская гимназия требует вакцинировать детей — иначе они будут учиться дистанционно

В редакцию RusDelfi.ee обратилась мама одного из учеников Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии. Она переслала письмо от руководства школы. В частности, в нем говорится о том, что учебное заведение призывает родителей вакцинировать против коронавируса детей, начиная с 12-летнего возраста.

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"Вакцинация полезна ученикам с 12-летнего возраста. Двойная вакцина: первая вакцина, должна быть сделана за 30 дней до начала нового учебного года, т.е. не позднее 02.08.2021, вторая вакцина — в сентябре 2021. Одиночная вакцина должна быть сделана не позднее 16.08.2021", — указано в электронном письме.

Школа предлагает два варианта развития событий: 1. вакцинировать ребенка и обеспечить его обучение в 2021-2022 учебном году в школе; 2. отказаться от вакцинации ребенка и обеспечитеть его обучение в 2021-2022 учебном году в домашних условиях.

"Учителя ТКРГ вакцинированы или переболели COVID-19 на 100%", — добавило руководство.

Перед началом учебного года нужно предоставить справки, если ребенка нельзя вакцинировать по медицинском показаниям. "Вопрос формы допуска невакцинированных учеников к учебному процессу в ТКРГ в 2021-2022 учебном году решат педсовет и попечительский совет ТКРГ 30.08.2021".