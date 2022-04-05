Таможня Финляндии задержала три фургона с картинами из Эрмитажа и Третьяковской галереи из-за санкций ЕС

Три фургона с картинами российских музеев, в том числе Эрмитажа и Третьяковской галереи, были задержаны на пункте пропуска Ваалимаа — Торфяновка, на границе с Финляндией. Первым об этом сообщил телеканал "78", пишет портал Meduza.

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Три партии товаров, которые могут подпадать под санкции Евросоюза, были остановлены на границе 2 и 3 апреля, сообщили в финской таможне. Сотрудники ведомства конфисковали груз и начали предварительное расследование по делу о правонарушении с отягчающими обстоятельствами. При этом в сообщении таможни не уточняется, что это за товары.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что проблемы при перевозке картин российских музеев через границу с Финляндией возникли из-за "последних" санкций ЕС.

"Ситуация геополитическая — достаточно сложная. Но я надеюсь, что все вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", — отметил Швыдкой.

Позже он уточнил, что машины с полотнами задержали в связи с дополнительными бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций. "Как только они будут проведены, все вещи вернутся", — заверил спецпредставитель президента.

Задержанные на границе с Финляндией российские экспонаты были частью двух выставок в Италии, пояснили в пресс-службе Минкультуры РФ. Одна из них — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" — проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане до 27 марта. На ней были представлены картины из Эрмитажа, музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина".

Вторая выставка "Форма бесконечности" завершилась в Музее современного искусства в Удине 23 марта. В экспозицию входили произведения из Третьяковской галереи и музея Востока. В Минкультуры заявили, что вопрос "прохождения таможенного оформления" картин находится на контроле ведомства.