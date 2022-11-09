Один из наиболее публично активных представителей "новых властей" на аннексированных украинских территориях Кирилл Стремоусов сегодня погиб в ДТП. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе подконтрольной РФ администрации Херсонской области. Позднее "министр здравоохранения" региона подтвердил факт аварии, но призвал не считать сведения о гибели Стремоусова официальными.

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Первоначально о гибели Стремоусова сообщили несколько российских провластных Telegram-каналов со ссылкой на водителя назначенного Россией чиновника. По их данным, ДТП произошло недалеко от Геническа — города на востоке Херсонской области недалеко от границы с Крымом.

Позднее факт смерти Стремоусова подтвердили государственные агентства РИА "Новости" и ТАСС, они ссылались на пресс-службу "администрации" региона. Никакие подробности произошедшего в их сообщениях не приводятся. "Министр здравоохранения" Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что ДТП произошло на трассе, связывающей областной центр с Армянском (это другой путь в Крым, существенно западнее и ближе к Херсону).

Спустя полчаса ТАСС опубликовал комментарий Ильмиева о том, что озвученная ранее информация пока что не носит официальный характер. "На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", — сообщил "министр".

Тем не менее, специальное обращение, посвященное гибели Стремоусова, уже опубликовал его непосредственный начальник Владимир Сальдо. "Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", — заявил глава оккупационной администрации региона. Никаких подробностей произошедшего Сальдо не привел, однако выразил соболезнования семье своего подчиненного и обещал оказать им материальную поддержку.

Замглавы украинского Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что гибель Стремоусова может быть инсценировкой. Его источники пока что не подтверждают информацию, которую ранее публиковали пророссийские Telegram-каналы и государственные СМИ.

Стремоусов начал сотрудничать с российскими оккупационными властями вскоре после того, как в начале марта войска РФ заняли Херсон. Ранее он на протяжении многих лет занимался политическим активизмом и блогерством, был неоднократно задержан за хулиганство и участие в драках, известен как сторонник конспирологических теорий, противник доказательной медицины и ковид-отрицатель. В 2020 году баллотировался в мэры Херсона, набрал 1,3% голосов.

Со временем Стремоусов стал ключевым спикером по Херсонской области: регулярно давал комментарии российским информагентствам и публиковал видеообращения в своем Telegram-канале на 120 тысяч подписчиков (последнее из них появилось сегодня утром). В конце августа "чиновник" разместил там ролик, в котором говорил о "мирном небе" над Херсоном и отрицал наступление ВСУ. Впоследствии выяснилось, что видео было записано в Воронеже.

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