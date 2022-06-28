Техас: 46 человек найдены мертвыми в брошенном трейлере

По меньшей мере 46 человек, предположительно мигранты, были найдены мертвыми в брошенном грузовике на окраине Сан-Антонио, штат Техас.Представитель пожарной охраны сообщил, что 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу.Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.

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Сан-Антонио, расположенный в 250 км от американо-мексиканской границы, является одним из основных пунктов транзитного маршрута для контрабандистов. Чарльз Худ, начальник пожарной охраны Сан-Антонио, рассказал, что спасатели прибыли на место происшествия около 18:00 по местному времени после того, как отреагировали на сообщения о погибшем человеке. Сотрудники пожарной охраны обнаружили трейлер, рядом с которым лежало тело. Несколько других тел они увидели внутри, когда открыли двери. Он добавил, что в грузовике не было работающего кондиционера и что внутри трейлера не было воды.

Климат в Сан-Антонио жаркий в летние месяцы, температура в понедельник достигала 39,4°C.

По сообщению телеканала KSAT, автомобиль был обнаружен рядом с железнодорожными путями в юго-западной части Сан-Антонио.Начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус заявил, что расследование передано федеральным агентам, задержаны три человека.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что консул страны направляется к месту обнаружения, но добавил, что национальность жертв до сих пор неизвестна.Губернатор-республиканец от Техаса Грег Эбботт обвинил в гибели людей президента США Джо Байдена, назвав их результатом его "смертоносной политики открытых границ".

Бето О'Рурк, кандидат от Демократической партии, баллотирующийся против Эбботта, призвал к срочным действиям, чтобы ликвидировать сети контрабандистов и вместо этого предложить расширенные возможности для легальной миграции.Иммиграция является спорным политическим вопросом в Соединенных Штатах, где в прошлом году было задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, пересекающих страну из Мексики, причем многие из них путешествовали по чрезвычайно рискованным и небезопасным маршрутам.