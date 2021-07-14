Техасские политики-демократы бежали в Вашингтон. Республиканцы грозят им арестом

Фракция демократов в парламенте штата Техас почти в полном составе сбежала в Вашингтон, чтобы саботировать принятие закона о несколько более строгих, чем сейчас, требованиях к голосующим на выборах. Республиканцы грозятся вернуть их под конвоем.

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После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в прошлом ноябре республиканцы, утверждающие, что Байден победил благодаря недостаточному контролю за тем, кто и как голосует, принялись несколько ужесточать избирательное законодательство.

Этот процесс идет в нескольких десятках штатов, и побег техасских демократов - это эпизод в этом большом общеамериканском процессе.

В понедельник больше 50 членов Палаты представителей Техаса от Демократической партии улетели в Вашингтон.

Во вторник губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот заявил, что беглецы будут задержаны, как только вернутся в родной штат, и будут заперты в здании Капитолия в столице штата Остине, "пока не выполнят свою работу".

Одновременно республиканское большинство в техасском парламенте поручило полиции штата найти и вернуть бежавших демократов.

"При необходимости - по ордеру на арест", - напутствовали республиканцы полицию.

Однако полиция штата не имеет права действовать за его пределами, и техасские демократы уверены, что никто их арестовывать не будет.

Республиканцы, контролирующие двухпалатный конгресс Техаса, намерены ввести более строгие требования к организации выборов - в частности, отменить круглосуточную работу избирательных участков и ввести требование о предъявлении удостоверения личности при голосовании.

Сенат Техаса во вторник утвердил этот законопроект, а в 150-местной Палате представителей республиканцы имеют твердое большинство в 83 депутата против 67 демократов.

Но для того, чтобы голосование вообще состоялось, необходимо присутствие двух третей палаты. Поэтому политики-демократы бежали из штата и намерены оставаться в Вашингтоне до августа, пока не истечет срок чрезвычайной сессии конгресса, после чего законопроект по регламенту выпадет из повестки.

"Мы собираемся пересидеть за пределами Техаса и убить этот законопроект на этой сессии" , - сказал глава фракции демократов Крис Тёрнер.

Но одной 30-дневной сессией дело может и не закончиться: губернатор Техаса Грег Эббот обещает созывать чрезвычайные сессии, пока закон не будет принят.

Процесс ужесточения избирательного законодательства в этом году, после победы Байдена, охватил минимум 35 из 50 американских штатов.

По подсчетам близкого к демократам нью-йоркского Центра Бреннана, к концу июня 17 штатов приняли 28 новых законов, ограничивающих, с точки зрения американских либералов и демократов, возможности для голосования, а еще более 60 таких законопроектов находятся на разных стадиях рассмотрения в парламентах 18 штатов.

Эти ограничения, по сведениям Центра Бреннана, включают:

Сокращение сроков голосования по почте

Отмену автоматической, по умолчанию, высылки бюллетеней для голосования по почте всем избирателям

Ужесточение требований к удостоверениям личности: некоторые штаты вводят требование при голосовании предъявить удостоверение или назвать его номер

К выборам президента в ноябре 2020 года многие штаты, ссылаясь на пандемию, расширили возможности для голосования по почте, и в результате рекордная доля избирателей - 46% - голосовали именно этим способом.

Республиканцы доказывают, что ограничения помогут предотвратить нарушения на выборах, демократы же заявляют, что это - покушение на права граждан.

Президент Джо Байден во вторник назвал попытки контолируемых республиканцами штатов ужесточить избирательное законодательство скоординированным наступлением на право граждан избирать.

"Это атака на демократию, атака на свободу, на саму нашу суть как американцев. Тут все предельно ясно: хамы, торговцы страхом, распространители лжи угрожают самим основам нашего государства", - заявил Джо Байден, выступая в Филадельфии.

"Мы призываем моих друзей-республиканцев в Конгрессе, в штатах, городах и округах: ради бога, выступите против этого всего, помогите предотвратить подрыв наших выборов и священного права голосовать. Есть ли у вас совесть?" - воззвал Байден.