Телефонные мошенники продолжают подделывать номера Госполиции

Государственная полиция продолжает получать заявления от жителей, которым звонили якобы с номеров Госполиции русскоговорящие мошенники и выдавали себя за представителей правоохранительных органов.
Как правило, мошенники рассказывают, что со счетом человека происходят незаконные действия. Потом человеку снова звонят, но уже другой мошенник, и представляется работником банка.
Преступники играют на эмоциях и выманивают у жертвы личную информацию, в том числе данные доступа к счету.
Мошенники научились подделывать номера телефонов разных структурных подразделений полиции. То есть у человека на экране высвечивается номер полиции, однако, на самом деле преступники в этот момент находятся за границей. Они могут подделать телефон любого предприятия или учреждения. Они выдают себя за финансистов, сотрудников компании Google, специалистов предприятий и т.д.
Жители должны помнить, что ни полиция, ни банки, ни сотрудники других учреждений никогда не будут звонить, чтобы выяснить данные доступа к вашему счету (номера кредитных карт, PIN коды, коды ID карты и др.).
Если поступил подозрительный звонок, разговор рекомендуется тут же прервать.