Telegram будет отклонять запросы от гонконгских судов после принятия закона о терроризме

В Telegram заявили новостному сайту Hong Kong Free Press о том, что мессенджер намерен отклонять запросы данных от властей Гонконга до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении недавних политических изменений.

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"Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни наших пользователей в Гонконге при таких обстоятельствах", — заявил глава поддержки Telegram Михаил Равдоникас (Markus Ra).

В настоящий момент власти Гонконга принялись запрещать соцсети и мессенджеры. Это связано с недавним принятием скандального закона о национальной безопасности.

Журналисты так и не получили ответ на вопрос об удовлетворении запросов властей от судов других государств. Равдоникас заявил только о том, что Telegram никогда не разглашал какие-либо данные властям Гонконга.

"Если Telegram получит постановление суда, где будет подтверждено, что вы подозреваетесь в причастности к террористической деятельности, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона компетентным органам", — добавил Равдоникас.

Вместе с тем, терроризм в новом законе трактуется достаточно широко. В статье 24 этого закона терроризм определяется как "участие, планирование, осуществление или участие в осуществлении актов, которые наносят или направлены на причинение серьезного общественного ущерба, с целью угрозы китайскому или гонконгскому правительствам, международной организации или обществу". Правозащитники при этом утверждают, что формулировка терроризма в законе слишком размытая и включает в себя даже акты вандализма в отношении государственной собственности. В таком случае власти могут начать преследовать как террористов даже демонстрантов и оппозиционеров, пишущих лозунги на стенах домов.

TG Info отметил, что официальный Telegram-канал @Transparency до сих пор не обновлялся и не имеет ни одной публикации с момента его создания. Он появился при обновлении Политики конфиденциальности мессенджера еще в 2018 году. Именно канал @Transparency заводили для того, чтобы сохранить прозрачность всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам различных стран, сообщает интернет-издание "Код Дурова".

С того момента Telegram обязался выдавать данные пользователей только по решению суда и только по конкретным лицам. Если пользователь не подозревается в терроризме, то ему не придется беспокоиться о сохранности данных.

Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу 30 июня. В нем излагаются обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района. Закон предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

Закон предусматривает в качестве максимального наказания за эти правонарушения пожизненное заключение. Оно, например, грозит за деятельность в интересах других государств или публикацию с изложением "антипекинской" точки зрения.

Кроме того, по новому закону в Гонконге начнут работу отделы органов безопасности КНР.

Полиция предупредила, что гонконгские активисты, которые будут распространять и демонстрировать материалы в поддержку независимости, будут подвергаться аресту и судебному преследованию. А еще в мае глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что полиция может получить больше полномочий для мониторинга социальных сетей в целях борьбы с "ложной и злонамеренной информацией", а также "слухами".

Сразу после вступления в силу нового закона о национальной безопасности в Гонконге задержали более 370 участников антиправительственных акций. Среди них минимум четверо мужчин и четыре женщины подозреваются непосредственно в нарушении нового закона.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о прекращении экспорта в Гонконг американской военной продукции и технологий двойного назначения. А министерство торговли США не исключает введения дополнительных санкций.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/06jul2020/telegramkong.html