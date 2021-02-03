Telegram-каналы сообщили о задержании экс-премьера Беларуси. Он поддерживал массовые акции протеста
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Минске, по всей видимости, задержан бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщили в среду, 3 февраля, белорусские Telegram-каналы. Официальные ведомства информацию о задержании Румаса пока не подтверждают. Телефон экс-премьера сейчас недоступен. Последний раз он был онлайн в мессенджере в 5 часов утра.

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Супруга Сергея Румаса Жанна заявила, что не знает, где сейчас находится ее муж. На вопрос корреспондента DW, правда ли, что ее муж задержан, она ответила: "Ничего не знаю. Надеюсь, что нет".

В августе Сергей Румас осторожно поддержал массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси: на странице его супруги в Facebook была выложена фотография из окна здания на фоне протестного марша. Позже эта фотография была удалена. По мнению аналитиков, глава Беларуси Лукашенко отправил Румаса в отставку именно потому, что не был в нем уверен.

Дело против Белагропромбанка

Пока неизвестно, какие обвинения власти Беларуси предъявляют Румасу, если он действительно задержан. Издание Nexta сообщает, что экс-премьер проходит фигурантом по делу о коррупции в отношении Белагропромбанка. По данным белорусских Telegram-каналов, только 2 февраля правоохранительные органы задержали несколько руководителей этого банка.

Сообщается также о задержании Геннадия Сысоева — бывшего председателя правления Белинвестбанка, а ныне — и.о. директора ОАО "Белорусская лесная компания".

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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