Telegraph: страны ЕС продали России оружие на сотни миллионов евро в обход эмбарго
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Чехия поставляли России вооружения стоимостью в сотни миллионов долларов, используя лазейки в эмбарго, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на доклад Евросоюза.

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Британия, вышедшая из ЕС в 2020-м, также поставляла оружия Москве, по данным издания, однако ее контракты были незначительными — на общую сумму в 2,4 млн евро.

А Париж и Берлин 2015-2022 годах продали Москве оружия на 273 млн евро, следует из доклада Евросоюза, предоставленного в распоряжении газеты евродепутатом из Румынии Кристианом Терхешем.

Среди проданных двумя крупнейшими странами ЕС оружия — ракеты и бомбы, которые с большой вероятностью используются сейчас в Украине, пишет Telegraph.

ЕС ввел для своих членов эмбарго на поставки оружия в Россию в 2014 году, после аннексии Крыма.

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