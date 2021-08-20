Телеканал "Дождь" и "Важные истории" признаны СМИ-иноагентами

Российское министерство юстиции внесло телеканал "Дождь" и портал "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кроме того, в реестр внесены семь человек, среди которых журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский, указанные на сайте "Важных историй" как члены команды. При этом, Олеся Шмагун еще в январе сообщала, что ушла из издания.

"С момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично", - говорится в заявлении редакции "Важных историй".

23 июля минюст включил в список СМИ-иностранных агентов латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта издания The Insider.

Также в реестр СМИ-иноагентов 27 июля попали пятеро журналистов, в том числе бывшие сотрудники "Проекта" (его в середине июля признали нежелательной организацией), - Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Пастернак.

15 июля минюст включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе основателя "Проекта" Романа Баданина, бывших журналистов издания Петра Маняхина, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Ольгу Чуракову, а также Максима Гликина и Юлию Ярош из "Открытых медиа" и Елизавету Маетную из "Радио Свободы", которое ранее было также признано иностранным агентом.

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Если эти требования не будут выполнены, СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Физлицо, признанное СМИ-"иноагентом", должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

"Иностранные агенты" должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в там числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.