Телеканал "Дождь" объявлен "нежелательной" организацией в России

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" деятельность телеканала "Дождь". Как сообщается в Telegram-канале ведомства, такой статус присвоен как латвийскому, так и нидерландскому юрлицу независимого СМИ.

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Генпрокуратура РФ отмечает, что по результатам собственной проверки установила следующие факты, свидетельствующие, что "Дождь" необходимо объявить "нежелательной" организацией:

SIA TV Rain в Латвии и TVR Studios B.V. в Нидерландах были созданы "иностранной журналистской" Натальей Синдеевой, "имеющей российское гражданство", после блокировки доступа к "Дождю" на территории РФ;

в подготовке контента для телеканала принимают участие "голландские и латвийские журналисты, имеющие российское гражданство", внесенные в реестр "иностранных агентов" (ведомство привело в пример, в частности, Владимира Роменского и Марию Борзунову, покинувших канал полгода назад);

телеканал публикует материалы "экстремистов" (например, ФБК и сторонников Алексея Навального), других "нежелательных" организаций и "иностранных агентов";

телеканал "дискредитирует органы государственной власти РФ, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции (так в России называют вторжение в Украину — прим. Delfi)".

Согласно российскому законодательству, гражданам РФ отныне запрещено отправлять "Дождю" пожертвования, распространять созданные телеканалом материалы и "сотрудничать" с этим СМИ. Что именно понимается под "сотрудничеством", в законе не уточняется — речь может идти как о трудоустройстве, так и, например, о предоставлении экспертного комментария. Подобные действия в России считаются преступлениями и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы.

"Нас назвали "нежелательными в России", но это не так: это подтверждают 13 миллионов зрителей в России в прошлом месяце", — отреагировал на новость телеканал. Редакция "Дождя" также заявила, что останавливает прием пожертвований из РФ и останавливает все действующие в стране подписки, чтобы обезопасить своих зрителей.

"Дождь" стал третьим с начала года крупным независимым русскоязычным СМИ, которое власти РФ объявили "нежелательной" организацией. В январе такой статус был присвоен "Медузе", в июне — "Новой газете. Европа".

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Всемирного фонда дикой природы, Greenpeace, антикоррупционного проекта Transparency International, расследовательской группы Bellingcat, правозащитной организации "Агора", базирующегося в Латвии Свободного университета, изданий "Важные истории", "Проект" и The Insider. Всего в реестре значатся почти 100 различных юрлиц.