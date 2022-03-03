Телеканал "Дождь" временно приостановит свою работу

Российский независимый телеканал "Дождь" объявил о временной приостановке своей работы. Об этом гендиректор СМИ Наталья Синдеева заявила в прямом эфире "Дождя".

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"Дождь" прекратит вещать в эфире, перестанет вести трансляции в YouTube и деятельность в соцсетях. 1 марта сайт "Дождя" был заблокирован в России.

"Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу", — заявила в эфире "Дождя" Синдеева.

"Телеканал "Дождь" стал главным русскоязычным СМИ и это заслуга каждого, каждого нашего зрителя", - отметил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

Телеканал "Дождь" работал с апреля 2010 года.

Ранее сообщалось, что радиостанция "Эхо Москвы" будет ликвидирована.