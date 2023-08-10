Телеканал: Польшу разъедают карстовые воронки

Жители Польше все чаще ощущают на себе негативный побочный эффект от деятельности горнодобывающей индустрии — на территории страны увеличивается число так называемых карстовых воронок, сообщает телеканал Euronews.

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В качестве примера телеканал приводит карстовую воронку в районе закрытой шахты в городе Хутки — она возникшая как побочный эффект от горных работ: такие впадины образовались на всей территории, где сегодня нет деревьев.

Мест, подверженных риску возникновения крупных и мелких карстовых воронок, в Польше очень много. Так, в городе Тшебиня под угрозой их образования находятся около 270 га земли.

"С прошлого года у нас наблюдается определенный всплеск этих событий, которые вы можете видеть, и да, это действительно очень беспокоит жителей, потому что это касается мест, которые они используют ежедневно: будь то огороды, кладбище, наши спортивные площадки, спортивные поля или теннисные корты. У нас также закрыт местный дом культуры, сейчас мы исследуем территории вокруг школы, а также непосредственно под домами людей, потому что в непосредственной близости от домов также возникают эти карстовые воронки", — цитирует телеканал заместителя мэра города Тшебиня Томаша Золондзя.

Жители региона говорят, что даже поход за грибами может быть опасен — все больше лесов также помечены знаком "вход воспрещен" из-за угрозы образования карстовых воронок, как, например, эта в Тшебине.

"Мы хотели бы получить больше информации по этому вопросу, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Таких воронок становится все больше и больше, поэтому было бы хорошо быть в курсе всей этой информации", — говорит Джоанна, жительница Олькуша.

Местные жители также жалуются на недостаточную помощь со стороны правительства и на отсутствие настоящего решения проблемы — воронки, когда они возникают, действительно быстро засыпаются, но это не является долгосрочным решением, поскольку угроза остается.