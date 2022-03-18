Телеканал RT закрыли в Германии и лишили лицензии в Великобритании

Суд в Германии в срочном порядке вынес предварительное решение о запрете программы российской государственной телекомпании RT на немецком языке, сообщает Deutsche Welle. В Великобритании регулятор Ofcom отозвал у RT лицензию на вещание.

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"После срочного решения административного суда Берлина программа RT DE временно не подлежит дальнейшей организации и распространению", — сообщила пресс-служба суда в пятницу, 18 марта. Судьи отклонили срочное ходатайство, поданное компанией RT DE Productions GmbH. Рассмотрения дела по существу еще не было.

В начале февраля германский медиарегулятор запретил вещание RT DE в прямом эфире из-за отсутствия лицензии. В связи с этим RT DE подала жалобу в суд, а затем и ходатайство о вынесении частного определения, которые теперь было отклонено. RT DE имеет возможность обжаловать решение суда.

В Великобритании регулятор Ofcom отозвал у RT лицензию на вещание. Решение вступает в силу немедленно, сообщает BBC. "Мы не считаем, что RT имеет право владеть британской лицензией, и не думаем, что он может быть ответственным вещателем", — говорится в сообщении Ofcom в "Твиттере".

Ofcom в ходе расследования учел то, что RT финансируется российским государством, которое недавно вторглось в соседнюю суверенную страну. Кроме того, новое российское законодательство фактически криминализирует любую независимую журналистику, не отражающую новостной нарратив российского государства. "Мы считаем, что в данных обстоятельствах RT не в состоянии соблюдать должные правила беспристрастности, прописанные в нашем Кодексе вещания", — добавил Ofcom.

В Великобритании вещательные компании (в отличие от газет) должны соблюдать Кодекс вещания, то есть освещать события правдиво, непредвзято и взвешенно.