Сотрудники ГИБДД остановили в центре Москвы "бэтмобиль" (автомобиль супергероя Бэтмена), который затем был отправлен на штрафстоянку. Судя по видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, у автомобиля отсутствовали номерные знаки, что и могло послужить причиной эвакуации.

Позднее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин опубликовал в Facebook запись эвакуации завернутого в пленку супергеройского автомобиля на штрафстоянку. "Кто из комиксов о Бэтмене руководит дептрансом, если машину Черного рыцаря эвакуировали?" — поинтересовался Шапарин.

Судя по всему, речь идет о копии "бэтмобиля" из фильма "Бэтмен против Супермена", которую в прошлом году продавали на сайте Авто.ру за 55 млн рублей (780 тысяч евро). В объявлении говорилось, что шестиметровое транспортное средство укомплектовано системой автоматического открывания дверей, пневмосистемой на каждом амортизаторе, съемным рулем и бронированными стеклами. Также на него установили камеру ночного видения, тепловизор, лазерный прицел и копию пушки, которая умеет имитировать стрельбу, пишет Motor.ru. Имя владельца машины неизвестно.

Как напоминает РБК, в столице каждые сутки эвакуируется от 750 до 800 автомобилей. При этом по московским дорогам ежедневно ездит до 3,6 млн транспортных средств.