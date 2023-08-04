Температура мирового океана достигла рекордного показателя

Средняя температура поверхности мирового океана на этой неделе достигла максимального значения за всю историю наблюдений и составила 20,96°C. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Службу климатических изменений "Коперник".

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Этот показатель побил рекорд, установленный в 2016 году — 20,95°C, и, по мнению ученых, вполне вероятно, что новый рекорд также будет побит, поскольку обычно максимальные температуры наблюдаются в марте, а не в августе.

На прошлой неделе в Средиземном море была зафиксирована самая высокая за всю историю наблюдений температура поверхности моря — 28,71°C. Температура воды в районе архипелага Флорида-Кис была похожа на температуру в джакузи: она превысила 38°C и, возможно, побила мировой рекорд.

В прошлую пятницу Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что температура воды в Северной Атлантике, возможно, является самой высокой за всю историю наблюдений. Причем она согрелась гораздо раньше, чем обычно: предыдущие рекорды были установлены в сентябре.

По данным МГЭИК, в период с 1982 по 2016-й частота морских волн жары удвоилась. С 1980-х годов они также стали более продолжительными и интенсивными.

По данным Службы "Коперник", средняя глобальная температура поверхности моря "значительно превысила" те значения, которые ранее наблюдались в это время года. Там добавляют, что высокая температура поверхности моря способствовала исключительно теплому июлю, наблюдавшемуся во всем мире.

Эксперты предупреждают, что это может иметь катастрофические последствия для планеты.