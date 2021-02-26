Температуру перевозки и хранения вакцины BioNTech/Pfizer разрешили повысить
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в обычных морозильных камерах. Ранее производители настаивали на специальном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Транспортировка и хранение вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Ранее одним из важнейших условий было поддержание на этапах перевозки и хранения температурного режима - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию. Лишь за пять дней до непосредственного применения разрешалось, чтобы препарат находился в обычных холодильных камерах.

В FDA надеются, что смягчение требований облегчит снабжение вакциной врачебных практик и аптек. Кроме того, будет снижено давление на поставщиков, в задачи которых входило обязательное использование сверхмощных морозильных установок, а также специальных контейнеров с сухим льдом.

К выпуску вакцины BioNTech/Pfizer подключаются французские и швейцарские компании

Компания Pfizer обратилась в FDA неделю назад с просьбой внести коррективы в рекомендации по транспортировке и хранению. По словам представителей фирмы, изменения связаны с данными, которые были получены за девять месяцев с начала разработки препарата.

Ранее стало известно, что к производству вакцины BioNTech/Pfizer в Европе подключаются немецкие, американские, французские и швейцарские компании. Так, проектная мощность завода в германском Марбурге - не менее 750 млн доз в год, что составляет более трети от тех 2 млрд доз, которые компания намерена выпустить в течение 2021 года.

В марте к выпуску вакцины намеревается приступить германский завод американской фармацевтической корпорации Baxter. Затем, летом, подключится французская компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Это произойдет на крупной производственной площадке Sanofi во Франкфурте-на-Майне, а продукция будет предназначена для Евросоюза. Вслед за этим пришло сообщение, что и швейцарский фармацевтический гигант Novartis готов помочь компании BioNTech.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

14

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Hовости недвижимости

Rēdera Nami покажут оставшиеся квартиры, начиная от 40 000 евро
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Для умной инвестиции! Реновированные квартиры в центре Риги WIELONA NAMI