Тенерифе в огне: пожары на острове могли начаться из-за поджогов

Мощные лесные пожары на курортном острове Тенерифе начались вследствие поджога, заявил в воскресенье, 20 августа, глава администрации Канарских островов Фернандо Клавихо. По его словам, в настоящее время полиция Испании считает версию поджога доказанной.

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Как уточнил Клавихо, испанская Гражданская гвардия ведет по этому поводу расследование по трем направлением. Он также выразил надежду, что в ближайшее время неизвестный преступник или преступники, действия которых "поставили под угрозу жизни тысяч людей и сохранность имущества", будут привлечены к ответственности.

Пожары на Тенерифе бушуют уже пять дней

Огонь, вспыхнувший на севере острова 15 августа, распространился к 20 августа на площади около 11 600 гектаров, что примерно соответствует площали 16 тысяч футбольных полей. Как сообщили пожарные через сервис микроблогов Х (бывший Twitter), последняя ночь была спокойнее предыдущих и "вернула некоторую нормальность и спокойствие". В борьбе с огнем принимают участие около 340 сотрудников, задействованы самолеты и вертолеты.

19 августа остров Тенерифе посетил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. Ознакомившись с положением дел, он сделал заявление, что в том случае, если погода будет благоприятствовать, можно надеяться, что огонь возьмут под контроль в ближайшие дни. К настоящему времени нет информации о пострадавших.

По данным властей, из-за лесных пожаров были эвакуированы около 12 тысяч человек. Днем ранее называлось большее количество — 26 тысяч, но позднее эти цифры были скорректированы в сторону уменьшения. Как заявил Фернандо Клавихо, это один из самых сильных пожаров на Тенерифе за последние 40 лет. Ранее сообщалось о сильных лесных пожарах в испанской Валенсии, на другом канарском острове Пальма, а также на греческом острове Родос. Из-за опустошительных пожаров на Гавайях погибли не менее 110 человек, сильнейшие лесные пожары также бушуют в Канаде.