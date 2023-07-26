Теперь официально: СБУ подтвердила свою причастность к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года
Foto: Reuters//Scanpix/LETA

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые признала, что причастна к атаке на Крымский мост, которая была совершена в 2022 году. Эту информацию подтвердил глава СБУ Василий Малюк, пишет "РБК Украина".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Малюк официально заявил, что специальная операция на Крымском мосту в октябре прошлого года является делом рук СБУ.

Ранее замминистра обороны Украины Анны Маляр упомянула в числе успешных операций ВСУ удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года.

Перечисляя основные события войны России против Украины, она указала в своем посте, в частности: "500 дней широкомасштабной войны! 462 дня как мы освободили Киевскую область и север Украины (…) 451 день как мы отправили крейсер "Москва" на дно (…) 273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику".

Напомним, утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль. Два автомобильных пролета обрушились, загорелись двигавшиеся по железнодорожной части моста цистерны с топливом. Погибли четыре человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе