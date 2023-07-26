Теперь официально: СБУ подтвердила свою причастность к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые признала, что причастна к атаке на Крымский мост, которая была совершена в 2022 году. Эту информацию подтвердил глава СБУ Василий Малюк, пишет "РБК Украина".

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Малюк официально заявил, что специальная операция на Крымском мосту в октябре прошлого года является делом рук СБУ.

Ранее замминистра обороны Украины Анны Маляр упомянула в числе успешных операций ВСУ удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года.

Перечисляя основные события войны России против Украины, она указала в своем посте, в частности: "500 дней широкомасштабной войны! 462 дня как мы освободили Киевскую область и север Украины (…) 451 день как мы отправили крейсер "Москва" на дно (…) 273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику".

Напомним, утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль. Два автомобильных пролета обрушились, загорелись двигавшиеся по железнодорожной части моста цистерны с топливом. Погибли четыре человека.