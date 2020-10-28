Теперь в Филадельфии: полиция застрелила афроамериканца, что спровоцировало протесты

В американском городе Филадельфия вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские застрелили 27-летнего темнокожего мужчину по имени Уолтер Уоллес. Правоохранители утверждают, что он был вооружен ножом.

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Инцидент произошел в понедельник. Двое полицейских выехали на вызов о вооруженном мужчине. Они сообщили, что открыли огонь после того, как Уоллес начал подходить к ним. Начато расследование обстоятельств происшествия.

Протесты начались в понедельник вечером и продолжались до утра вторника. В них приняли участие сотни людей. Авторитетное местное издание Philadelphia Inquirer сообщает, что некоторые демонстранты вели себя агрессивно.

На фото и видео с протестов видно, что их участники подожгли полицейский автомобиль. Также сообщается о случаях мародерства.

В общей сложности пострадали 30 полицейских. В основном они получили травмы от попадания кирпичей и камней, сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на предоставленную полицией информацию.

Один полицейский получил перелом ноги после того, как его сбил фургон, и был госпитализирован, рассказала полиция.

Как сообщается, были арестованы десятки людей.

Летом в Филадельфии и других городах США люди выходили на улицы из-за убийства полицейскими 46-летнего темнокожего американца Джорджа Флойда. На видео его задержания видно, как полицейский Дерек Шовин прижал коленом шею Флойда к асфальту, хотя тот несколько раз говорил, что не может дышать. Гибель Джорджа Флойда всколыхнула американское общество и стала причиной тысяч манифестаций против расизма и произвола полиции.

Что известно об инциденте?

По информации полиции, инцидент со стрельбой произошел примерно в 16:00 по местному времени. Правоохранители приехали в район Коббс-Крик в Филадельфии после того, как поступило сообщение о том, что там видели вооруженного мужчину.

Представительница полиции рассказала Ассошиэйтед пресс, что мужчина держал в руке нож, когда к нему подошли полицейские. Он не подчинился их распоряжениям и, держа в руках оружие, начал к ним приближаться.

Тогда полицейские открыли огонь, ранив Уоллеса в плечо и грудь. Один из полицейских повез его в больницу, но мужчина умер вскоре после прибытия в приемный покой, сообщили в полиции.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как полицейские наставляют пистолеты на идущего на них Уоллеса. Они пятятся от него и кричат, чтобы он бросил нож. Затем они в него стреляют, и Уоллес падает на тротуар.

Полиция не раскрыла имена стрелявших сотрудников.

Мэр Филадельфии, демократ Джим Кенни, выпустил обращение, в котором назвал произошедшее трагическим инцидентом, по итогам которого возникли вопросы, требующие ответов. Он пообещал провести полное расследование.

"Я жду быстрого и открытого результата [расследования] ради Уоллеса, его семьи, полицейских и Филадельфии", — сказал он.

Отец Уоллеса рассказал Philadelphia Inquirer, что у его сына были психические отклонения и он принимал лекарства. "Почему они не использовали электрошокер?" — сказал он.