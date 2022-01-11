Теракт в Беслане: ЕСПЧ обязал Россию выплатить еще 360 тысяч евро

Пострадавшие во время теракта в Беслане, а также родственники погибших должны получить от российского государства дополнительную компенсацию в размере 360 тысяч евро, постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это решение было опубликовано на сайте суда во вторник, 11 января.

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Бывшим заложникам бесланских террористов, получившим ранения средней тяжести и тяжелые травмы, должно быть выплачено по пять и семь тысяч евро соответственно. Семьям жертв присудили по 10 тысяч евро за каждого убитого.

В 2017 году ЕСПЧ в рамках дела о теракте в Беслане обязал РФ выплатить 3 млн евро. Из этих средств 2,955 млн евро предназначалось семьям погибших и пострадавшим от рук террористов, еще 88 тысяч евро должны были компенсировать судебные расходы.

Всего по делу о теракте в Беслане в ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек. В своих жалобах истцы критиковали действия российских властей по предотвращению теракта и минимизации числа жертв, плохом планировании операции по освобождению заложников, неизбирательном применении оружия в ходе операции, а также неэффективном расследовании обстоятельств дела.

Теракт в Беслане

Захват заложников в бесланской школе №1 произошел 1 сентября 2004 года. Около 50 часов более 30 вооруженных террористов удерживали в свой власти более тысячи людей, преимущественно детей. 1 и 2 сентября террористы убили несколько человек. В ходе штурма школы, последовавшего 3 сентября, от пожара и взрывов погибли еще 330 человек, в том числе 180 детей. Более 750 человек получили ранения. Все террористы, за исключением одного, были убиты. Оставшийся в живых преступник был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Впоследствии против двух групп полицейских, из Ингушетии и Северной Осетии, были выдвинуты обвинения в преступной халатности, из-за которой террористическую атаку не удалось предотвратить.