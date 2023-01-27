Теракт в Иерусалиме; семь погибших, террорист ликвидирован
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В пятницу, 27 января, около 20:15, террорист, находившийся в машине, открыл огонь по израильтянам возле синагоги "Атерет Авраам" на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пять человек погибли (четверо мужчин и женщина) погибли на месте. Двое раненых, доставленных в больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей цедек", в критическом состоянии (70-летняя женщина и 30-летний мужчина), скончались там, врачи были вынуждены констатировать их смерть.

В больницах остаются 20-летний мужчина в тяжелом состоянии, 14-летний подросток в состоянии средней тяжести и 60-летняя женщина, также в состоянии средней тяжести.

Террорист был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции из отделения Шофат.

На месте теракта вызваны крупные силы полиции, туда же прибыл командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Турджеман.

Производится оценка ситуации на месте происшествия, полиция устанавливает, действовал ли террорист в одиночку.

Информация уточняется.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Видео, как мы ловили и обучали покемонов