Теракт в Иерусалиме; семь погибших, террорист ликвидирован

В пятницу, 27 января, около 20:15, террорист, находившийся в машине, открыл огонь по израильтянам возле синагоги "Атерет Авраам" на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме.

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По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пять человек погибли (четверо мужчин и женщина) погибли на месте. Двое раненых, доставленных в больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей цедек", в критическом состоянии (70-летняя женщина и 30-летний мужчина), скончались там, врачи были вынуждены констатировать их смерть.

В больницах остаются 20-летний мужчина в тяжелом состоянии, 14-летний подросток в состоянии средней тяжести и 60-летняя женщина, также в состоянии средней тяжести.

Террорист был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции из отделения Шофат.

На месте теракта вызваны крупные силы полиции, туда же прибыл командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Турджеман.

Производится оценка ситуации на месте происшествия, полиция устанавливает, действовал ли террорист в одиночку.

Информация уточняется.