Теракт в Израиле: двое погибли, шестеро ранены
Foto: Reuters/Scanpix

Двое мужчин открыли огонь из автоматов по прохожим в городе Хадера, сообщает Euronews. Погибли двое полицейских, шесть человек получили ранения.

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Ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство.

Нападение в Хадере — уже четвертый террористический акт в Израиле за последние две недели. Оно произошло на фоне саммита с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и глав МИД Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Встреча прошла в воскресенье в пустыне Негев на юге страны.

В сентябре 2020 Иерусалим при посредничестве Вашингтона подписал договор о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о том же объявили Судан и Марокко. До этого договора, названного "Авраамовыми соглашениями", Египет и Иордания были единственными арабскими странами, поддерживающими дипломатические отношения с еврейским государством.

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