Территорию у посольства США в Москве назовут “площадью ДНР”

Изначально участок планировали назвать в честь "защитников Донбасса". Также в российской столице вскоре появится площадь или улица, названная в честь самопровозглашенной ЛНР.

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Жители Москвы проголосовали за то, чтобы присвоить участку рядом с американским посольством в Москве название "Площадь Донецкой народной республики". Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

Согласно данным, которые приводит Собянин, этот вариант в онлайн-голосовании поддержали 44,69% участников. Ранее депутаты Московской городской думы предлагали переименовать территорию рядом с посольством США в "площадь Защитников Донбасса", однако это название заняло лишь второе место.

Сейчас адрес американской дипмиссии в Москве — Большой Девятинский переулок, дом 8. "Площадью Донецкой народной республики" назовут участок на пересечении этого переулка и Конюшковской улицы. Предполагается, что после этого изменится и адрес посольства США.

Как уточнил мэр Москвы, по условиям голосования победивший вариант предполагает, что в российской столице вскоре также выберут площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской народной республики. Ранее Москва и Луганск стали городами-побратимами, а издание "Медиазона" рассказывало, что московских бюджетников заставляют голосовать именно за "площадь ДНР".

В последние годы в некоторых странах схожим образом изменили адреса посольств РФ. В 2018 году участок улицы у российского представительства в Вашингтоне переименовали в честь убитого политика Бориса Немцова. Его же именем двумя годами позже назвали площадь в Праге, на которой расположена российская дипмиссия. С марта 2022 года вильнюсская улица, ведущая к посольству России в Литве, носит название "Улица героев Украины".