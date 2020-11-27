Террористу из Ханау врачи диагностировали шизофрению
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Мужчина, совершивший теракт в немецком Ханау в феврале 2020 года, страдал от психического заболевания, пишет журнал Der Spiegel в пятницу, 27 ноября. Издание ссылается на новый отчет, который судебный психиатр Хеннинг Зас представил по запросу прокуратуры.

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Эксперт утверждает, что у преступника были выявлены явные признаки параноидной шизофрении. Психическое заболевание мужчины сплелось с его праворадикальной идеологией, утверждает он.

На психическое расстройство была наложена "праворадикальная идеология" с "ксенофобскими, расистскими и этническими элементами", говорится в документе. Эксперт описал разум злоумышленника как "своеобразное переплетение" "связанных с болезнью фантазий" и "политико-идеологического фанатизма".

Злоумышленник на протяжении нескольких лет считал себя жертвой масштабной теории заговора, установили специалисты после анализа записей и видеоматериалов, оставленных нападавшим. Мужчина был существенно ограничен в "способности проанализировать свое патологически деформированное мировоззрение", подчеркивается в отчете. Несмотря на это, он "систематически" готовился к убийствам на почве расизма, отметил эксперт.

Теракт по мотивам правого экстремизма

В середине февраля 2020 года 43-летний немец Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау в земле Гессен. В результате стрельбы как минимум пять человек получили тяжелые ранения. После этого преступник вернулся домой, где, судя по всему, убил свою 72-летнюю мать, а затем покончил с собой. Министерство внутренних дел ФРГ квалифицировало происшествие в Ханау как теракт, совершенный по мотивам правого экстремизма.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Германия ФРГ
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