Тест канцлера Меркель на коронавирус - отрицательный

Получены результаты первого теста федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на наличие коронавируса, они - отрицательные, сообщил в понедельник, 23 марта, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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"Результат сегодняшнего теста - отрицательный", - заявил он. "Дальнейшие тесты будут проведены в течение предстоящих нескольких дней", - отметил Зайберт, добавив, что Мекель "чувствует себя хорошо".

По его словам, только после всех исследований данные можно будет считать абсолютно достоверными.

С вечера воскресенья, 22 марта, глава германского правительства находится под домашним карантином, поскольку она вступала в контакт с инфицированным коронавирусом врачом, который делал ей профилактическую прививку от пневмококковой пневмонии. В понедельник, 23 марта, канцлер ФРГ руководила экстренным заседанием кабинета министров по телефону.

На 19.20 мск 23 марта число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, достигло в Германии 27 289 человек, 115 скончались, выздоровели 422. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, Worldometer.