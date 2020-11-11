Тест президента Керсти Кальюлайд на коронавирус оказался негативным
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных сдали тесты на коронавирус, и их результаты оказались негативными.

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"Я понимаю, что вам интересно услышать, все ли хорошо. Все очень хорошо. Все те работники нашей канцелярии, которые в пятницу находились на встрече в Вильянди, по-прежнему здоровы, а вчерашние тесты у всех оказались негативными", — передает RusERR слова Керсти Кальюлайд, сказанные в среду утром в прямом эфире радиостанции Vikerraadio.

"Со среды по пятницу было очень много рабочих встреч, поэтому я тоже сделала тест. Его результат также оказался негативным", — добавила президент.

До конца недели Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных продолжат находиться в самоизоляции.

По словам президента, 10-дневную самоизоляцию она считает разумной.

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