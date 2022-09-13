The Guardian: Евросоюз "с большой вероятностью" не будет вводить потолок цен на газ

Еврокомиссия, ранее предлагавшая ограничить цены, по которым страны ЕС могут импортировать голубое топливо из России, скорее всего, откажется от этой идеи из-за разногласий между странами-членами ЕС. Об этом пишет британская газета The Guardian, ознакомившаяся с черновиком итогового документа по этому вопросу.

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В проекте постановления, к которому получило доступ издание, не упоминается потолок цен ни на российский газ, ни на импортируемое из других стран топливо. Вместо этого ЕС предложит новый налог на "избыточную" прибыль энергетических компаний — эти средства планируют направить на помощь населению, а также малому и среднему бизнесу. Ставка такого налога в документе не уточняется.

Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит решение по вопросу о потолке цен завтра, 14 сентября. В то же время, подчеркивает The Guardian, "проект показывает сомнения Еврокомиссии в том, что предпочтительный вариант — ограничение цен при покупке газа из РФ в ответ на "вепонизацию" поставок — получит достаточную поддержку со стороны стран-членов ЕС". Газета отмечает, что итоговый текст документа еще может измениться.

Позиции государств Евросоюза по вопросу о потолке цен на газ кардинально различаются. Страны Балтии выступают за ограничение именно в отношении российского топлива, против высказались Австрия, Венгрия и Словакия. Около десяти стран (в их числе, например, Франция и Италия) поддерживают введение аналогичной меры в отношении всех экспортеров, а Германия и Нидерланды считают такой шаг неверным сигналом рынку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение потолка цен на газ из России в начале сентября. Позднее эту инициативу поддержали страны "Большой семерки". Тогда же Россия остановила поставки по газопроводу "Северный поток", сославшись на технические неисправности, которые якобы невозможно устранить из-за санкций, наложенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.