The Guardian: Навального собирались не убивать, а вынудить покинуть страну

Ряд западных спецслужб полагают, что за отравлением Алексея Навального стоит Вторая служба ФСБ России. Оппозиционера собирались не убивать, а вынудить покинуть страну, пишет британская газета The Guardian.

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Спецслужбы Германии, Франции и Великобритании полагают, что к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального причастна Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников.

Двое из них считают причастной к отравлению Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Вторую службу ФСБ), которая среди прочего отвечает за борьбу против "внутренних политических угроз". Как считают собеседники издания, Навального отравили не для того, чтобы убить его, а чтобы послать оппозиционеру "недвусмысленное предупреждение" и вынудить политика покинуть Россию.

Выбор сознательно пал на отравляющее вещество из группы "Новичок", полагают источники The Guardian, беседовавшие с центром "Досье" Михаила Ходорковского. По их мнению, в распоряжении ФСБ имеется множество ядов, включая неизвестные.

Санкции ЕС и Великобритании в связи с отравлением Навального

Евросоюз 15 октября ввел санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Великобритания вслед за ЕС объявила о введении точно таких же штрафных мер за отравление Навального.

Лаборатории трех стран ЕС и ОЗХО нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Кремлевские СМИ публикуют множество версий

Подконтрольные Кремлю СМИ продолжают публиковать самые разные версии причин отравления Алексея Навального, вроде употребления спиртных напитков, диабета или несоблюдения диеты. Так, главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев в интервью РИА "Новости" заявил, что в случае Навального консилиум врачей сошелся на диагнозе "нарушение углеводного обмена". Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 октября сообщил Алексею Навальному: "Если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска". Похожим образом - "Послушай, ты: хотели бы - ты бы еще в первый день сдох!" - обратился к основателю Фонда борьбы с коррупцией врач и телеведущий Александр Мясников.