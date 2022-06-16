The Guardian: после приезда в Англию сотни украинских беженцев стали бездомными

Сотни украинских семей остались без крова в Англии после прибытия по визам, предназначенным для обеспечения им жилья. С конца февраля в местные самоуправления обратились как минимум 480 украинских семей с детьми и 180 взрослых беженцев из Украины. Об этом сообщает The Guardian.

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Хотя британское правительство настаивает на том что семейные визы и визы программы "Дома для Украины (Homes for Ukraine) обеспечат беженцам жилье, обе эти схемы оставляют людей в бедственном положении, когда договоренности нарушаются.

Согласно доступным данным, по состоянию на 3 июня 145 человек, приехавших в Англию по схеме "Дома для Украины", остались без крова. В 90 случаях договоренности были нарушены, а в 55 случаях жилье либо было недоступно, либо неприемлемо для проживания.

Исполнительный директор Refugees at Home Лорен Скотт сообщила, что срочно необходим запасной план для помощи семьям, чье размещение пошло не так. По ее словам, в Великобритании нет единого подхода к тому, чтобы находить новых добровольцев для приема уже прибывших беженцев. Также отсутствует единый механизм финансирования перемещения из одного дома в другой.

Многие местные самоуправления относятся к украинским семьям как к бездомным, а не пытаются найти им новую "приемную семью". Украинцы остаются в хостелах и гостиницах, как это происходило с афганскими беженцами. Из 145 неудачных размещений, лишь 20 смогли найти новый дом.

37-летняя Анна бежала из Киева с мужем и трехлетним сыном, когда началась война. Они приехали в Великобританию в конце марта после знакомства с семьей из четырех человек, которая жила в большом доме в Нортгемптоне и была готова принять их к себе.

Сначала семья вела себя гостеприимно, а потом потеряла энтузиазм через несколько недель.

"Мы не понимали, что происходит, потому что они очень быстро меняли свое настроение", — сказала Анна.

Анна и ее семья были перемещены в пристройку дома. Хозяин сказал, что ему нужен ключ от пристройки. Анна согласилась, но только с условием, что он будет предупреждать их, прежде чем войти. Однако после этого хозяин дома позвонил в местное самоуправление и заявил, что хочет прекратить свое спонсорство. Анна сказала, что принимающая семья ничего им не объяснила. Самоуправление поселило украинцев в гостинице Travelodge на несколько дней, где семья делила одну комнату без кухни.

Наконец, в интернете Анна нашла организацию Refugees at Home, которая помогла женщине и ее близким найти другую "приемную семью".

На семейную визовую схему, которая действует дольше всех, приходится 455 заявлений о бездомности. Во многих случаях семьи, которые отчаянно пытались вывезти своих родных из Украины, подали заявления на оформления виз, но у них не было места для размещения родственников.

Исполнительный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон заявил, что тенденция тревожная — отчаявшиеся украинцы бежали от войны, пережили травмы и психологическую боль и были брошены на произвол судьбы.

"Украинские семьи, прибывающие сюда, нуждаются в теплом приеме, безопасном жилье и льготах, эмоциональной поддержке и общении. Мы обеспокоены тем, что приезжающие по семейным визам украинцы сталкиваются с проблемами, поскольку не у всех родственников есть место или ресурсы для содержания своих членов семьи. Поэтому для этой схемы и местных самоуправлений должно быть доступно такое же финансирование, как в рамках программы "Дома для Украины"", — пояснил он.

Депутат британского парламента Лиза Нэнди подчеркнула, что британцы показали невероятную щедрость и приютили семьи и детей, "бежавших от путинской войны". Однако, она не смогла сказать то же самое о правительстве Британии.

"Правительство с треском провалилось. Министров предупредили о риске того, что беженцы могут стать бездомными, когда запустили схему спонсорства, но политики были более заинтересованы в выступлениях на телевидении, а не выполнении своей работы по защите уязвимых людей. Правительство должно срочно разработать план поддержки муниципалитетов по поиску безопасных домов для этих семей", — указала Нэнди.

В британском правительстве заявили, что с момента вторжения России в Украину в Великобританию приехало более 77 200 беженцев. Как отмечают власти, все прибывшие имеют доступ к льготам и общественным услугам, а также право на работу или учебу со дня приезда.