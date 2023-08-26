The Guardian: ВСУ сменили тактику, посовещавшись с американцами и британцами

ВСУ сменили тактику, сконцентрировавшись на ударах в Запорожской области в сторону Токмака после совещания, которое состоялось на украинско-польской границе 15 августа, передает The Guardian.

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В совещании участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, а также верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

В официальном Twitter Энтони Радакина говорилось, что встреча была посвящена "планам контрнаступления, планам зимней кампании и всей кампании 2024 года".

По информации британской газеты, генерал Залужный вместе со своим штабом обсуждал с американским и британским военачальниками дальнейший ход наступления Украины.

До этого, пишет The Guardian, Радакин встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, обсудив с ним стратегию Украины и планы помощи Запада. "Я думаю, вы видите, как они сконцентрировались на Запорожском фронте", — сказал газете Guardian осведомленный источник. По его словам, продвижения ВСУ в сторону Токмака — начало более интенсивного движения в сторону Азовского моря.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц написала, что американские стратеги считают, что войска Украины слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении — на юге страны.

Главная цель наступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины, разорвав сухопутный мост между Россией и аннексированным Крымом, но вместо того, чтобы сосредоточиться на этой цели, украинское командование распределило войска и огневую мощь примерно поровну между востоком и югом, говорят американские чиновники.

В результате в районе Бахмута и других городов на востоке страны находится больше украинских войск, чем под Мелитополем и Запорожьем на юге, где расположены гораздо более важные в стратегическом отношении участки фронта.

Американцы посоветовали Украине сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и пробивать российские минные поля и другие защитные сооружения, даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники.