The Insider: документы ФСБ подтверждают подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального

Издания Bellingcat и The Insider получили документы, которые могут относиться к делу о продаже данных "пробива", использованных в том числе в расследовании об отравлении Алексея Навального. О задержании троих подозреваемых по этому делу СМИ сообщали ранее на этой неделе.

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Как утверждают журналисты, в их распоряжении оказались материалы дела, которое было возбуждено Следственным комитетом по просьбе Управления собственной безопасности ФСБ в связи с получением доступа к биллингам телефонов людей, которые фигурировали в расследовании об отравлении Навального.

Один из документов — постановление за подписью начальника управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Вертяшкина, в котором говорится, что 14 декабря 2020 года в СМИ были опубликованы фотографии и данные сотрудников ФСБ России, "якобы, причастных к т. н. "отравлению" российского общественного и политического деятеля Навального А. А".

Документ датируется 19 января 2021 года.

Данные о личностях сотрудников и детализация их звонков, согласно документу, были добыты "путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и "Мегафон" с помощью поддельных запросов полиции и судебных постановлений. Сведения были переданы неустановленному лицу, которое представлялось сотрудником МВД по фамилии Кузнецов.

Публикация данных сотрудников ФСБ в СМИ повлекла "существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", отмечается в постановлении.

Еще один документ — постановление о выделении уголовного дела, в котором говорится, что данные путем подделки постановлений получили Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков. По данным журналистов, Зайцев работал ранее фитнес-тренером в Балашихе, а Зеленцов познакомился с ним во время персональных тренировок.

Зайцев, по сведениям Bellingcat и The Insider, уже дал показания с признанием вины, поэтому его дело рассматривается в особом порядке.

По мнению журналистов, возбудив уголовное дело, ФСБ и СКР подтвердили, что ранее опубликованные ими детализации звонков достоверны и получены "не от американских спецслужб, как об этом говорил Путин на пресс-конференции в декабре, а от российских операторов, в том числе по требованию фитнес-тренера с фальшивой корочкой сотрудника МВД".

О задержании троих подозреваемых в продаже через даркнет личных данных граждан, в том числе для расследований Навального, в понедельник, 1 ноября сообщили ТАСС и Baza. Источник ТАСС утверждал, что задержанные, которым предъявили обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров, были не в курсе, что одним из их "клиентов" был известный российский оппозиционер.

"Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции", — говорил собеседник ТАСС.

Расследование об отравлении Навального

14 декабря 2020 года Bellingcat совместно с The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн опубликовали расследование, в котором утверждалось, что к отравлению Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ, которые следили за политиком около четырех лет.

Журналисты проанализировали данные звонков, информацию о полетах и сверили эту информацию с базами данных. На основании полученных сведений они выяснили, что как минимум восемь оперативников, предположительно работающих в Институте криминалистики ФСБ, находились в тесном контакте с Навальным и в разное время следили за ним, в том числе за несколько дней и часов до отравления политика.

Расследователи назвали имена и показали фотографии трех человек, которые последовали за Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где он предположительно был отравлен, и еще пятерых, которые, по утверждениям журналистов, следили за развитием ситуации и прилетали в Омск.

Bellingcat признавала, что для этого расследования пользовалась копиями различных российских баз данных, приобретенными на черном рынке. Подробно о российском рынке "онлайн-пробива" Русская служба BBC рассказывала в расследовании.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал расследование о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ, "легализацией материалов американских спецслужб". При этом он фактически признал, что за Навальным могли следить российские спецслужбы.