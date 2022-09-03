The Insider: Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего на войне в Украине главу ОПГ

Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За отвагу" главу организованной преступной группировки (ОПГ) Ивана Непаратова, который погиб на войне в Украине. Он также был награжден орденами "За кровь и храбрость" властями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на издание The Insider.

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The Insider удалось получить в свое распоряжение свидетельства о рождении и смерти Непаратова. Согласно документам, он погиб 5 августа в городе Артемовск, в Донецкой области. Непаратов скончался от "огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы", отмечает The Insider. Кроме того издание опубликовало фотографии медали "За отвагу" и выписки из указа президента РФ о награждении Непаратова "за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции".

Иван Непаратов был осуждён на 25 лет за разбой и убийство пяти человек, но не отсидел и половины срока, так как в 2022 году отправился воевать в Украину. Сразу после гибели убийца стал народным героем – Путин наградил Непаратова медалью «За отвагу». pic.twitter.com/jHkNXVXJ8S — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) September 3, 2022



Непаратов и восемь членов его ОПГ были осуждены в судили в 2013 году в Сергиевом Посаде. По мнению следствия, в августе 2009 года погибший с остальными членами группировки напал на украинца, который работал прорабом. Злоумышленники украли у него 176 тысяч рублей (2932 евро). В том же году Непаратов и члены ОПГ вместе совершили разбойное нападение на дом в деревне Сватково, а также избили его жильцов — мужчину и женщину.

В свою очередь, в марте 2010 года Непаратов убил своего знакомого. Он отказался подвезти ОПГ к месту разбоя. Мужчину похитили, избили и нанесли 88 ножевых ранений, утверждали следователи. В результате запланированного нападения погибла предпринимательница, говорилось в материалах уголовного дела. Непаратов также убил троих своих должников, при том, что сумма долга во всех случаях не превышала 10 000 рублей (167 евро).

Ранее сообщалось, что предполагаемый глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично приезжал в несколько колоний и вербовал заключенных для участия в войне против Украины.