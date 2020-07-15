The Insider: Россия использовала разведданные США для убийства чеченцев в Европе

Москва получала информацию по чеченским диссидентам в Европе благодаря договоренности об обмене разведданными с США. При президенте Трампе поток разведданных из США в РФ усилился, сообщает The Insider.

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Россия систематически использовала договоренность об обмене разведданными с США для выслеживания и устранения чеченских диссидентов в Европе. Этой практике благоприятствовал тот факт, что при президенте Дональде Трампе Белый дом распорядился активизировать обмен такой информацией с Россией в надежде улучшить с ней отношения, сообщил интернет-портал The Business Insider в среду, 15 июля, со ссылкой на три источника в силовых и разведывательных структурах Европы.

По словам собеседников издания, Россия систематически выискивала информацию по диссидентам, бежавшим от правления руководителя Чечни Рамзана Кадырова, при этом США практически ничего не получали взамен. Представители американской разведки считали договоренность об обмене разведданными с Россией бессмысленной, но тем не менее выполняли ее по распоряжению администрации Трампа.

Одностороннее сотрудничество

"Белый дом систематически настаивал на сотрудничестве с Москвой в сфере контртеррористической деятельности, несмотря на практически всеобщую уверенность среди членов разведсообщества в том, что такое сотрудничество будет односторонним и приведет лишь к трате времени и энергии", — цитирует The Business Insider слова бывшего чиновника Белого дома Марка Полимеропулоса.

Издание отмечает, что договоренность о сотрудничестве с Россией в сфере обмена разведданными привела к задержанию российсикми спецслужбами нескольких человек по подозрению в планировании терактов в Санкт-Петербурге. В то же время источники отмечают, что, в целом, Россия использовала данную договоренность лишь в собственных интересах.