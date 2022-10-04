The Insider: Северная Корея первой поддержала итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Северная Корея стала первой страной, которая поддержала итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пишет The Insider со ссылкой на МИД КНДР.

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"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились войти в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав".

В Северной Корее считают, что голосование прошло по правилам Устава ООН, а "референдумы" стали отражением воли жителей оккупированных территорий.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей и так называемых ЛНР и ДНР. Аннексии предшествовал четырехдневный "референдум", проведенный российскими властями. Ранее юрист по конституционному праву Елена Лукьянова в разговоре с The Insider отмечала, что, присоединив оккупированные области Украины, Путин нарушил даже российское законодательство.