The Insider: в Германии, вероятно, отравили журналистку Елену Костюченко

Бывшую журналистку "Новой газеты" Елену Костюченко, писавшую о российском вторжении на Донбасс в 2014 году и освещавшую первые недели полномасштабной войны на юге Украины, прошлой осенью отравили в Мюнхене, пишет The Insider.

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По данным издания, слежка за Костюченко началась еще в конце февраля 2022 года, когда журналистка выехала в Украину, чтобы сделать репортажи из Херсона, Запорожья и других городов о первых днях и неделях полномасштабного вторжения.

В конце марта Костюченко находилась в Запорожье и собиралась отправиться в Мариуполь, однако неназванный источник передал в редакцию "Новой газеты" информацию о том, что у чеченских подразделений армии РФ есть приказ убить журналистку. В качестве доказательства собеседник предоставил фрагмент прослушки ее телефонного разговора, где Костюченко обсуждала будущую поездку. Девушка рассказала, что еще в Запорожье заметила подозрительную машину, приезжавшую под окна ее съемной квартиры уже после комендантского часа, и даже сняла ее на телефон.

Вскоре информацию о готовящемся убийстве журналистки подтвердил связавшийся с ней источник в украинской разведке, а главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов настоял на том, чтобы она немедленно покинула Украину. Костюченко выехала в Европу, где планировала провести несколько недель и затем вернуться в Россию, однако в апреле Муратов вновь позвонил журналистке и уговорил ее этого не делать.

Обосновавшись в Берлине, Костюченко стала корреспондентом "Медузы" ("Новую газету", где она проработала больше 15 лет, к тому моменту закрыли). Уже в новом качестве журналистка планировала вновь поехать в Украину и в середине октября отправилась в Мюнхен, чтобы подать документы на визу (посольство в немецкой столице не работало из-за кибератаки). Утром она приехала к подруге, где недолго поспала, затем отправилась в дипмиссию, потом пообедала с той же подругой. К столику подходили ее знакомые, еда показалась журналистке невкусной, ранним вечером Костюченко уже села в поезд до Берлина.

В поезде Костюченко почувствовала недомогание и серьезное снижение концентрации — по прибытии она с трудом смогла добраться от вокзала до дома. С утра журналистка начала испытывать сильные боль в животе и головокружение, началась бессонница и постоянная тошнота, переходящая в рвоту. Посчитав, что это, скорее всего, последствия перенесенного коронавируса, Костюченко не стала вызывать скорую и записалась к врачу, который принял ее через 10 дней.

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Хотя к тому времени часть симптомов ушла, появились новые: отечность лица и пальцев на руках и ногах, изменение характера бессонницы. Врачи на основании взятых анализов одну за другой исключали версии: вирусный гепатит, аутоиммунные заболевания, осложненный пиелонефрит и другие. Спустя месяц наблюдения лечащий врач журналистки сообщил, что единственной возможной причиной ее проблем со здоровьем считает отравление, и предложил сдать повторные анализы в клинике "Шарите" — там, в частности, после отравления лечился политик Алексей Навальный.

Чтобы сдать анализ на токсины, Костюченко было необходимо обратиться в полицию. Следователь в ходе допроса посетовал, что девушка не связалась с властямм сразу после предполагаемого отравления, поскольку спустя 2,5 месяца обнаружить его следы было крайне сложно. В конце декабря журналистку все-таки отправили в "Шарите", где взяли сразу несколько образцов крови.

Однако впоследствии полиция сначала заявила, что врачи провели неправильные тесты, а в ответ на предложение предоставить для проведения анализов собственного эксперта ответили, что поиск такого человека станет "бюрократическим кошмаром". В итоге в начале мая дело о предполагаемом отравлении закрыли. В июле полиция сообщила адвокату Костюченко, что дело возобновили для проведения новых анализов, но о том, что уже было найдено, так и не рассказали. Источник The Insider утверждает, что масс-спектрометрию крови все-таки провели — однозначного вывода об отравлении сделать не удалось.

Опрошенные изданием врачи и специалисты по отравляющим вещества согласились с предварительными выводами врачей Костюченко в Берлине — "описанные симптомы невозможно объяснить чем-то, кроме экзогенного отравления". Собранные данные свидетельствуют об остром повреждении почек и печени, а также неврологических нарушениях. Наиболее вероятный "подозреваемый" — хлорорганические соединения, скорее всего, попавшие в организм либо через кожу (но в случае с хлорорганическими соединениями это потребовало бы довольно долгого контакта), либо через пищу.

Костюченко — не единственная уехавшая за границу российская журналистка, пострадавшая, скорее всего, от отравления. Также в октябре прошлого года с практически идентичными симптомами столкнулась журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян в Тбилиси. Этой весной в Праге, судя по всему, была отравлена глава фонда "Свободная Россия" Наталья Арно.

"Обычно The Insider не публикует свои расследования до того, как идентифицированы преступники. Но в этом случае редакция, посовещавшись с пострадавшими от отравлений, решила предать огласке имеющиеся данные, чтобы предупредить уехавших из России активистов и журналистов о существующей угрозе. Многие из тех, кто эмигрировал по политическим причинам, за рубежом перестают должным образом следить за своей безопасностью и становятся легкой мишенью для российских спецслужб", — отмечают авторы расследования.

Елена Костюченко — специальный корреспондент "Новой газеты" до закрытия издания в 2022 году. Вскоре после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году журналистка отправилась на Донбасс и первой доказала присутствие там российских военных. Среди других тем, которые освещала Костюченко — массовое убийство в станице Кущевская, дело Pussy Riot, работа российских учреждений здравоохранения. За свои тексты журналистка получила несколько европейских профессиональных премий.