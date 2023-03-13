The Insider: в Москве вырубают леса для размещения комплексов ПВО

В трех районах Москвы расчистили площадки для нужд Минобороны РФ, на двух из них уже разместили системы противовоздушной обороны, утверждает The Insider.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным издания, еще в конце 2022 года одну из площадок начали оборудовать на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии на севере города. Там нет сплошного леса, поэтому строители просто выровняли почву и залили все асфальтом. Сейчас на площадке установлены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и радиолокационные системы (РЛС) 92Н6Е и 96Л6Е.

Другой объект Минобороны, несмотря на протесты местных жителей и экологов из-за вырубки леса, появился в парке-заповеднике "Лосиный остров" на северо-востоке российской столицы. Местные власти заявляли, что работы проводятся в целях обеспечения "национальной безопасности". В "Лосином острове" расположены ЗРК С-400, РЛС 92Н6Е, а также пункт боевого управления, предположительно, 50К6А, предназначенный для управления ЗРК и взаимодействия с другими средствами ПВО и командными пунктами.

Как пишет The Insider, самый большой ущерб для экологии нанесла стройка в районе Печатники напротив музея-заповедника Коломенское на юге Москвы, где под нужды Минобороны были вырублены почти 100 гектаров лесного массива. При этом, отмечает издание, непосредственно под ПВО будет отведена лишь одна площадка площадью пять гектаров. Остальную территорию займут "производственные площадки" для таких компаний, как "Гормост", "Мослифт", ОЭК, "Мосводосток", "Автодор ЮВАО", "Москоллектор" и других.

Сообщения о системах ПВО в Москве начали появляться в начале 2023 года. В частности, в сети появились фотографии ПВО на здании Минобороны РФ и на крыше офисного здания на Тетеринском переулке в центре города. Тогда же сообщалось, что системы ПВО будут размещены в "Лосином острове".