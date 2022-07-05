The Jerusalem Post: Минюст РФ требует прекратить поддержку репатриации из России в Израиль

Сообщается, что соответствующее распоряжение поступило в Еврейское агентство ("Сохнут"). Если организация прекратит работу в России, переезд в Израиль станет для местных этнических евреев гораздо сложнее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еврейское агентство ("Сохнут") — крупнейшая некоммерческая организация, помогающая этническим евреям со всего мира переехать в Израиль — получило от российских властей "приказ" остановить свою деятельностью в РФ. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в "Сохнуте".

Как утверждают собеседники издания, соответствующее требование содержится в письме российского министерства юстиции, которое поступило в агентство "в начале этой недели". Сейчас готовится ответное письмо, его составляют в главном офисе "Сохнута" в Иерусалиме при участии МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны.

"В рамках работы делегации Еврейского агентства в России от нас время от времени требуется вносить определенные коррективы, как того требуют власти. Контакты с властями происходят постоянно, чтобы продолжить нашу деятельность в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место", — сообщили The Jerusalem Post в "Сохнуте".

При этом в комментарии РБК представители московского офиса агентства опровергли факт получения письма. "Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало", — приводит комментарий "Сохнута" российское издание. От дальнейших комментариев представитель организации отказался.

The Jerusalem Post обращает внимание, что требование Минюста РФ может как минимум существенно усложнить, а как максимум практически исключить для российских евреев возможность эмигрировать в Израиль. "Люди из еврейской общины чувствуют, что над ними опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут покинуть страну", — приводит издание комментарий своего "высокопоставленного" источника в российской еврейской общине.

Министр репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заявила The Jerusalem Post: "Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с Москвой над решением проблемы. <…> Алия (репатриация в Израиль — Прим.ред.) — базовое право для евреев России, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено".

Отношения между двумя странами охладились после российского вторжения в Украину, хотя поначалу руководство Израиля даже предлагало себя в качестве посредника на мирных переговорах. В начале мая премьер-министр и глава МИД страны раскритиковали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова — тот в интервью допустил наличие у Гитлера еврейских корней и заявил, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".