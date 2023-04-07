The New York Times: Пентагон расследует утечку секретных документов о подготовке украинского наступления
Foto: AFP/Scanpix

Министерство обороны США проводит расследование о том, каким образом в твиттере и телеграме появились секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед планирующимся контрнаступлением на фронте. Об этом cо ссылкой на The New York Times сообщает Meduza.

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Чиновники администрации Джо Байдена "работают над удалением" файлов, появившихся в соцсетях ранее на неделе, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось, отмечает газета. "Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос", — заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Утекшие документы с грифом "совершенно секретно" датируются 1 марта 2023 года и, в частности, содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и расходах боеприпасов. Но в них не приводятся конкретные планы боевых действий о том как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.

Как пишет NYT, в материалах, например, есть данные о 12 боевых бригадах, создаваемых ВСУ. Девять из них подготавливаются и снабжаются США и НАТО. Часть из них должны быть укомплектованы к 31 марта, остальные — к 30 апреля. Каждая бригада насчитывает от четырех до пяти тысяч военнослужащих. Согласно секретным документам, в общей сложности для девяти бригад потребовалось более 250 танков и более 350 механизированных машин.

По мнению военных аналитиков, опрошенных изданием, попавшие в сеть секретные документы были частично отредактированы. В частности, они завышают американские оценки числа погибших на войне украинцев и занижают такие же данные по россиянам. Так, в документах утверждается, что на войне погибли от 16 000 до 17 500 российских солдат, а Украина потеряла 71 500 военнослужащих.

Эксперты считают, что эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы. Но некоторые слайды выглядят подлинными и могут дать ценную информацию российской разведке.

Документы активно распространяются прокремлевскими телеграм-каналами.

"Эта утечка — первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны", — заключает NYT.

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