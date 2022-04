The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи убийства пленного россиянина

Американская газета The New York Times (NYT) подтвердила подлинность видео, на котором украинский военнослужащий выстрелом в упор убивает россиянина, взятого в плен. Как сообщается в статье, опубликованной на сайте NYT в среду, 6 апреля, ролик был снят близ Киева на дороге к северу от села Дмитровка, недалеко от города Бучи, где после отступления войск РФ были обнаружены сотни убитых мирных жителей.

На этой записи окровавленные солдаты в камуфляжной форме (у двоих видны белые нарукавные повязки, причем у одного руки связаны за спиной) лежат на дороге. Один из лежащих, судя по всему, бьется в предсмертных конвульсиях. Голос за кадром говорит: "Смотри, он живой еще, он хрипит уже… Ну все, он хрипит уже". После этого раненого убивают несколькими выстрелами. Чуть позже в кадре появляется боевая машина десанта БМД-2, используемая российскими воздушно-десантными подразделениями, на ней белой краской нанесены знаки "V".

У группы солдат, которые стоят рядом с убитыми, есть синие повязки на руках, некоторые из этих военных произносят лозунг "Слава Украине", пишет NYT. Определить, в каком подразделении они служат, трудно но на видеозаписи убийства один из мужчин называет других "парнями из Белгравии", вероятно, имея в виду коттеджный поселок Белгравия, расположенный неподалеку от места происшествия.

Инцидент, по-видимому, произошел вскоре после украинской атаки на российскую колонну приблизительно 30 марта, сообщает NYT. Журналист-фрилансер Оз Катерджи 2 апреля разместил в Twitter видео и фотографии разбитой колонны с геолокацией, сообщив: украинские солдаты сказали ему, что россияне попали в засаду 48 часов назад. После публикации в The New York Times он добавил: "Видео, снятое в этом месте, показывает, как члены Грузинского легиона казнят российских военнопленных, что является военным преступлением по международному праву".

