The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи убийства пленного россиянина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Американская газета The New York Times (NYT) подтвердила подлинность видео, на котором украинский военнослужащий выстрелом в упор убивает россиянина, взятого в плен. Как сообщается в статье, опубликованной на сайте NYT в среду, 6 апреля, ролик был снят близ Киева на дороге к северу от села Дмитровка, недалеко от города Бучи, где после отступления войск РФ были обнаружены сотни убитых мирных жителей.

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На этой записи окровавленные солдаты в камуфляжной форме (у двоих видны белые нарукавные повязки, причем у одного руки связаны за спиной) лежат на дороге. Один из лежащих, судя по всему, бьется в предсмертных конвульсиях. Голос за кадром говорит: "Смотри, он живой еще, он хрипит уже… Ну все, он хрипит уже". После этого раненого убивают несколькими выстрелами. Чуть позже в кадре появляется боевая машина десанта БМД-2, используемая российскими воздушно-десантными подразделениями, на ней белой краской нанесены знаки "V".

NYT: Убийство произошло около 30 марта

У группы солдат, которые стоят рядом с убитыми, есть синие повязки на руках, некоторые из этих военных произносят лозунг "Слава Украине", пишет NYT. Определить, в каком подразделении они служат, трудно но на видеозаписи убийства один из мужчин называет других "парнями из Белгравии", вероятно, имея в виду коттеджный поселок Белгравия, расположенный неподалеку от места происшествия.

Инцидент, по-видимому, произошел вскоре после украинской атаки на российскую колонну приблизительно 30 марта, сообщает NYT. Журналист-фрилансер Оз Катерджи 2 апреля разместил в Twitter видео и фотографии разбитой колонны с геолокацией, сообщив: украинские солдаты сказали ему, что россияне попали в засаду 48 часов назад. После публикации в The New York Times он добавил: "Видео, снятое в этом месте, показывает, как члены Грузинского легиона казнят российских военнопленных, что является военным преступлением по международному праву".

NYT опубликовала расследование о военных преступлениях РФ в Буче

Ранее журналисты The New York Times опубликовали расследование об убийствах мирных жителей города Бучи российскими военнослужащими. Проанализировав спутниковые снимки, журналисты пришли к выводу, что тела мирных жителей на улицах Бучи появились в середине марта, то есть до ухода войск РФ из города.

Одно из видео, проанализированных The New York Times, было снято членом местного совета 2 апреля. На нем показано множество тел, лежащих на улице Яблонской. В то же время на спутниковых снимках, предоставленных NYT компанией Maxar Technologies, видно, что как минимум 11 из этих тел находились на улицах уже с 11 марта — то есть дня, в который российская сторона, по собственным данным, взяла город, пишет издание.

Чтобы установить дату появления тел на улицах, журналисты сравнили изображения улиц в разные дни. В результате они выяснили, что "ряд темных объектов, напоминающих по размеру человеческие тела", появились на ул. Яблонской в Буче в период между 9 и 11 марта. При этом снимки от 2 апреля подтверждают, что они лежали в таком же положении, в котором их обнаружила украинская армия, вошедшая в город, отмечает издание.

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