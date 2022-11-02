The New York Times: российские генералы обсуждали варианты применения ядерного оружия в Украине

Российское военное руководство в октябре проводило совещания, на которых обсуждалось, как и где Москва могла бы использовать тактическое ядерное оружие в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на "многочисленные" источники среди американских чиновников. Это первый раз, когда СМИ стало известно о проведении таких совещаний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент России Владимир Путин, по данным NYT, не участвовал в этих обсуждениях. Однако сам факт таких совещаний вызвал тревогу в Белом доме, так как это свидетельствует о том, что заявления Путина о возможном использовании ядерного оружия "могут быть не просто словами".

При этом, подчеркивает издание, у Вашингтона на данный момент нет доказательств того, что Россия начала непосредственную техническую подготовку к удару.

Комментариев у российского Минобороны издание не запрашивало.

Власти России после начала войны неоднократно заявляли, что могут применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны. В сентябре Путин подчеркивал, что разговоры о ядерном ударе — "не блеф". В конце октября он сказал, что России "смысла нет никакого — ни политического, ни военного" наносить ядерный удар по Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что если Киев попытается силой вернуть аннексированные Россией территории Украины, это будет прямым поводом для ядерного удара.