The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие полка из Пскова

Газета The New York Times опубликовала получасовое видео с результатами восьмимесячного расследования убийств мирных жителей города Буча в Киевской области. Журналисты опросили очевидцев событий марта 2022 года, когда город был оккупирован российскими военными, а также собрали множество улик и свидетельств: телефонных перехватов, радиопереговоров, записей с камер наблюдения и эксклюзивных видео от правительственных источников.

После детальной реконструкции событий издание выяснило, что к убийствам на улице Яблонской, где были обнаружены больше всего погибших в городе, причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова.

В NYT утверждают, что убийства на Яблонской, прозванной "дорогой смерти", не были случайными и совершались преднамеренно в рамках плана дальнейшего продвижения российских войск в сторону Киева. В ходе "зачистки" города российские военные обыскивали дома в поисках мужчин боеспособного возраста. Участников теробороны отправляли на допрос в штаб, устроенный в доме номер 144, а затем казнили. Помимо этого российские военные убивали на Яблонской случайных прохожих — людей, выходивших за продуктами или пытавшихся добраться домой. К таким же выводам о целенаправленной "зачистке" Бучи ранее пришли в своем расследовании журналисты Associated Press.

Авторы видео NYT сумели установить имена как минимум 22 военнослужащих из 234-го полка. В перехваченных переговорах российских военных в Буче использовались позывные "Флакон", "Астра" и "Уран". Они же упоминаются в найденном после отступления россиян документе под названием "Радиоданные радиосети 8584". Первые два позывных, как выяснили журналисты, принадлежат командирам батальонно-тактических групп 234-го полка. Под позывным "Уран" фигурирует командир полка Артем Городилов.

Имена военнослужащих в NYT вычислили, анализируя звонки с телефонов, отобранных военными у жителей Бучи. Корреспонденты издания получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, поступавших из Бучи в Россию в течение марта. По ним они установили не менее 16 военных, которые позвонили в Россию — в общей сложности 38 раз — с телефонов убитых ими местных жителей. Журналисты подтвердили личности, найдя профили в соцсетях и связавшись с их родственниками. Авторы расследования даже поговорили с двумя военными, которые подтвердили, что служили в 234-м полку и были в Буче.

Выводы NYT подтверждает расследование издания "Важные истории", которое ранее идентифицировало восьмерых псковских десантников из 104-го и 234-го полков, находившихся в Буче во время оккупации. Они звонили близким с телефона Ивана Скибы — члена территориальной обороны, который 4 марта был схвачен в Буче вместе с еще восемью мужчинами. Их застрелили российские военные, однако Скибу пуля задела по касательной и он спасся, притворившись мертвым.

Как подчеркивают в The New York Times, расследователи не могут стопроцентно утверждать, что вычисленные ими военнослужащие причастны к преступлениям в Буче. Однако улики свидетельствуют, что они были рядом во время убийств. Кроме того, о систематических убийствах мирных жителей в Буче не могло не знать российское командование, утверждают авторы расследования.

Также в NYT сумели установить имена 36 человек, погибших в Буче. Почти все опознанные были мирными жителями или украинскими военнопленными. Причинами их смерти стали огнестрельные ранения, никто из них не был застрелен случайно, подчеркивают журналисты. Таким образом, эти убийства должны считаться военными преступлениями и преследоваться Международным уголовным судом.

