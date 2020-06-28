The Rolling Stones пригрозили судом Дональду Трампу

Группа The Rolling Stones объявила в воскресенье, 28 июня, что может подать в суд на президента США Дональда Трампа.

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В заявлении группы говорится, что ее юристы вместе с организацией по защите авторских прав музыкантов BMI работают на тем, чтобы прекратить несанкционированное использование песен The Rolling Stones во время предвыборной кампании Трампа в США.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

В заявлении группы говорится, что ее юристы вместе с организацией по защите авторских прав музыкантов BMI работают на тем, чтобы прекратить несанкционированное использование песен The Rolling Stones во время предвыборной кампании Трампа в США.

BMI уже от имени The Rolling Stones уведомила штаб Трампа о том, что несанкционированное использование их музыки считается нарушением авторских прав. Если Трамп проигнорирует это предупреждение, то за этим последует судебный иск.

Ранее семья покойного музыканта Тома Петти также обратила внимание на несанкционированное использование его песни "I Won't Back Down" на все том же мероприятии в Талсе. "Покойный Том Петти и его семья выступают против расизма и дискриминации любого рода. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти. Ему нравилось собирать людей вместе" — говорится в заявлении семьи музыканта.