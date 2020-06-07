The Sunday Times: Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, чтобы начать новую жизнь, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Как пишет портал телеканала "Дождь", Скрипалям выдали новые паспорта и материальную поддержку для переезда после того, как они больше года прожили в доме, охраняемом MI6.

В 2018 году Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в английском городе Солсбери, расследование показало, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. По версии следствия, исполнителями отравления были сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Расследовательская группа Bellingcat и журнал The Insider объявили, что их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

На прошлой неделе канал "Би-би-си" опубликовал трейлер сериала, рассказывающего о расследовании.