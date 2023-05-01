The Sunday Times: ЮАР просит Путина не приезжать на саммит, иначе придется его арестовать

Власти ЮАР пытаются уговорить Владимира Путина не приезжать на саммита БРИКС этим летом, сообщает южноафриканская The Sunday Times. В случае, если российский лидер решит участвовать в саммите лично, властям страны придется исполнять ордер на арест Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС).

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"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать", — сообщил информатор The Sunday Times.

В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет, который должен был изучить варианты действий властей страны в случае, если Путин все-таки приедет в страну.

25 апреля Рамафоса заявил, что правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) и правительство приняли решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС) из-за "несправедливого отношения МУС к некоторым странам". Но уже 27 апреля на сайте президента ЮАР появилось сообщение, что страна не будет выходить из-под юрисдикции МУС, а предыдущее заявление — это "ошибочный комментарий".

В августе этого года в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, участие в котором мог принять участие и Владимир Путин, чьего ареста требует МУС. После того как в марте МУС выдал ордер на арест Путина, власти ЮАР сообщили о намерении провести консультации с Россией. Как сообщал Bloomberg, в ЮАР рассматривали "все варианты" как избежать исполнения ордера.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС, аналогичное решение уже было принято властями в 2017 году в связи с ордером на арест президента Судана Омара Башира, которого обвиняли в геноциде во время Дарфурского конфликта. Годом ранее от ЮАР потребовали задержать Башира, который принимал участие в форуме в Йоханнесбурге.

Местный суд запретил президенту Судана покидать страну, пока рассматривается вопрос об экстрадиции, однако на следующие сутки Башир вернулся в свою страну.

После этого власти ЮАР направили в ООН заявку на выход из МУС. Однако решение было заблокировано Верховным судом страны как неконституционное. Суд заявил, что правительство не может выйти из МУС без одобрения парламента страны.