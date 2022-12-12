The Telegraph: новый российский командующий в Украине может оказаться опасным противником
Foto: AP/Scanpix/LETA

Новый командующий так называемой российской военной спецоперацией Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине и ввел там дисциплину. Аналитики считают, что безжалостность делает этого генерала опасным противником для Украинской армии, пишет The Telegraph.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Возможно, это самый компетентный командир, которого Россия назначила на эту должность", — говорит Дара Массикотта, старший научный сотрудник Rand Corporation, американского аналитического центра.

Генерал Суровикин принял командование русскими войсками в Украине как раз тогда, когда они достигли дезорганизации и деморализации.

По словам источника, когда российская армия провалилась на юге Украины, генерал убедил президента России Владимира Путина разрешить ему уйти из Херсона, чтобы ситуация не превратилась в "кровавую бойню российских войск".

Аналитики говорят, что Россия пытается сломить моральный дух населения Украины.

"Сейчас российские войска ежедневно обстреливают Херсон артиллерийскими снарядами и наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей Украине", — добавляют аналитики.

Как сообщает The Telegraph, Суровикин назначен не для обороны, и Путин ждет от него "большой агрессии и больших военных успехов".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае