The Telegraph: новый российский командующий в Украине может оказаться опасным противником

Новый командующий так называемой российской военной спецоперацией Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине и ввел там дисциплину. Аналитики считают, что безжалостность делает этого генерала опасным противником для Украинской армии, пишет The Telegraph.
"Возможно, это самый компетентный командир, которого Россия назначила на эту должность", — говорит Дара Массикотта, старший научный сотрудник Rand Corporation, американского аналитического центра.
Генерал Суровикин принял командование русскими войсками в Украине как раз тогда, когда они достигли дезорганизации и деморализации.
По словам источника, когда российская армия провалилась на юге Украины, генерал убедил президента России Владимира Путина разрешить ему уйти из Херсона, чтобы ситуация не превратилась в "кровавую бойню российских войск".
Аналитики говорят, что Россия пытается сломить моральный дух населения Украины.
"Сейчас российские войска ежедневно обстреливают Херсон артиллерийскими снарядами и наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей Украине", — добавляют аналитики.
Как сообщает The Telegraph, Суровикин назначен не для обороны, и Путин ждет от него "большой агрессии и больших военных успехов".